Жизнь Убийство Ирины Фарион: у следствия есть несколько версий мотива

2024-07-20 08:30

Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля.

Следствие имеет несколько версий мотивов убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, главные из этих версий такие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

Кроме того, по словам Клименко, есть информация о стрелявшем в Фарион злоумышленнике, однако пока раскрывать ее следствие не будет, поскольку все версии проверяются. Правда, министр заявил, что человек, чьи фотографии распространяются в Сети, действительно следил за подъездом бывшей нардеп и может являться исполнителем убийства.

Правоохранители также обнаружили гильзу. Дополнительная информация станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

"Я могу сказать, что стрелок готовился раньше времени. Это не спонтанное убийство. Сколько он готовился: неделю или две недели? Время покажет", — сказал министр.

Напомним, 19 июля во Львове произошло покушение на умышленное убийство языковеда Ирины Фарион. Она скончалась в больнице.