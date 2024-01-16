ВОЙНА В Украине В ISW проанализировали роССийские версии ударов по А-50 и Ил-22

2024-01-16 17:37

В Институте изучения войны проанализировали российские версии об уничтожении российского самолета А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М.

Украинские официальные лица заявили, что украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видеозапись полетов, свидетельствующую о том, что украинские силы нанесли удар по А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, заявил, что потеря А-50 и членов его экипажа "очень болезненна" для России, поскольку значительная часть экипажа А-50 является узкоспециализированной и должна пройти многолетнюю подготовку.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины заявило, что до этого удара Россия имела на вооружении только три находившихся на вооружении самолета А-50 из шести.

В то же время российское информационное пространство в основном отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, вместо этого "удивительным образом" утверждал, что самолет был уничтожен "дружественным огнем" российской противовоздушной обороны.

Аналитики указывают, что А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, будь это правдой.

Российский источник, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для их должностей. В отчете отмечают, что нынешний командующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Афзалов, имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

Эксперты института говорят: независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве противовоздушной обороны должен быть подходящим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления.

Российский инсайдерский источник, утверждающий, что причастен к неустановленной российской структуре безопасности, заявил, что неустановленные российские субъекты создали "фейк" о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", – говорится в обзоре.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитом самолете, и порекомендовал журналистам уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.

"На момент публикации этой публикации Министерство обороны России не сделало официального заявления по поводу инцидента", – говорят аналитики.