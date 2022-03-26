ВОЙНА В Украине Среди членов НАТО растет поддержка введения миротворцев в Украину

2022-03-26 13:00

Все больше стран-членов НАТО поддерживают идею об отправке миротворческой миссии Альянса в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, несколько стран Североатлантического Альянса выразили свое одобрение относительно миротворческой миссии в Украине, однако союзники ожидают поддержки и окончательного решения от руководства НАТО.

"Мы уже знаем из СМИ за последние несколько дней, что была положительная реакция со стороны Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер также призвал союзников быть готовыми к приему нескольких миллионов украинских беженцев. Скептикам, которые не поддерживают отправку миротворческой миссии, Моравецкий предложил представить, что вся "Украина превращается в разбомбленный Мариуполь, из которого массового бегут люди".

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, российских солдат, мы можем представить себе и худшие сценарии. Я, к сожалению, могу представить себе и худшие сценарии, поэтому эта концепция становится все более популярной", - резюмировал Моравецкий, выступая за отправку миротворцев НАТО в Украину.