ВОЙНА В Украине В Киеве и в области вводят комендантский час до 28 марта

2022-03-26 14:00

Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится полтора суток.

«Комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника – 28 марта», - написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию сигнала тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что в Кремле сложилась крайне напряженная ситуация из-за провалов в ходе так называемой спецоперации в Украине.