ВОЙНА В Украине видео Арестович просит не путать "кадыровцев" с чеченцами и мусульманами

2022-03-26 19:00

Советник главы ОП отметил, что в рядах ВСУ сражается немало людей, исповедующих ислам.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал не путать чеченцев с "кадыровцами" и не оскорблять мусульман.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Хочу поговорить с вами сегодня насчет угроз зашивать "кадыровцев" в свиные шкуры, издевательски кричать "Аллаху акбар", макать патроны в сало, напоить водкой и так далее. Вы этим обижаете всех мусульман мира, во-первых, очень многие страны и государства которых помогают нам. Во-вторых, вы обижаете своих боевых товарищей - мусульман Украины и мусульман из других стран мира, которые участвуют с вами в боевых рядах, вместе борются с россиянами, в том числе и чеченцев. Поэтому давайте различать чеченцев и "кадыровцев" и давайте не оскорблять мусульман по их религиозным признакам и вещам, которые для них крайне важны", - отметил Арестович.

Он добавил, что с "кадыровцами" нужно сражаться на поле боя, а также привел чеченскую пословицу: "Мужчина это не тот кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг".

"У врага есть конкретные признаки. Не путайте мусульман и "кадыровцев". Это очень разные вещи. Не оскорбляйте братьев по оружию. Не оскорбляйте тех, кто помогает нам", - попросил советник главы ОП.