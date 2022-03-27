ВОЙНА В Украине В России заговорили о "присоединении" оккупированного Донбасса

2022-03-27 14:00

Глава террористической так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал референдум о вхождении фиктивного квазигосударственного образования в состав Российской Федерации.

Об этом сообщают в российских пропагандистских СМИ.

Марионетка Кремля Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории террористического образования ЛНР может состояться референдум по поводу вхождения в состав страны-агрессора России.

В Совете РФ отмечают, что квазигосударственные террористические образования "Л/ДНР" могут принять решение о вступлении в состав федерации, если это не будет противоречить их фиктивным "конституциям", поскольку Москва признала их "суверенитет".