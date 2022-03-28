Украина, Литва и Польша создали совместную спецгруппу по расследованию военных преступлений
2022-03-28 13:33
Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу по расследованию военных преступлений РФ.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
«Сейчас кроме Украины еще 9 стран осуществляют собственные расследования в отношении войны, развязанной РФ: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Также ожидаем в нашей обойме Офис прокурора Международного уголовного суда», – сообщила Ирина Венедиктова.