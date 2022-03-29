ВОЙНА В Украине В Пентагоне рассказали, почему захват Донбасса стал приоритетом россии

2022-03-29 20:30

В Пентагоне выдвинули три версии того, почему РФ решила сменить приоритеты.

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал для них приоритетной задачей.

Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства, сообщает пресс-служба Пентагона.

В Пентагоне выдвинули три версии того, почему РФ решила сменить приоритеты:

попытка отрезать украинские войска на востоке от остальной страны;

получение рычагов влияния для будущих мирных переговоров;

общее изменение своих стратегических целей.

"Возможно они переоценивают сейчас свои стратегические цели, потому что они явно больше не двигаются на Киев. Но мы этого не знаем и я хочу быть очень четким на этот счет. Просто мы не совсем уверены, что стоит за этой сменой приоритетов. Все, что я могу вам сказать, это то, что мы видим, и то, что мы видим - это продолжение смены приоритетов на Донбасс", - заявил представитель американского оборонного ведомства.

В то же время в США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Он также отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, чтобы можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.