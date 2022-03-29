ВОЙНА В Украине Переговоры могут не продолжиться завтра, поскольку "россияне полетели думать" - СМИ

2022-03-29 19:30

 

По данным СМИ, российская делегация полетела на консультации в РФ.

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, скорее всего, завтра не продолжатся. Российская делегация полетела "думать".

Об этом пишет Telegram-канал "УП. Off the record".

"Скорее всего, продолжения переговоров завтра не будет. Россияне полетели думать", - пишет канал со ссылкой на собственные источники.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня утром в Стамбуле проходил новый раунд переговоров между Украиной и РФ. Среди членов украинской делегации, которые находились непосредственно за столом переговоров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель Министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Это первая очная встреча сторон с 7 марта, когда прошли переговоры в Брестской области Беларуси. После этого делегации постоянно общались по видеосвязи.

 

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