ВОЙНА В Украине В Украине полностью уничтожены 16 батальонных тактических групп РФ – сводка Генштаба

2022-04-02 17:30

Оперативная информация по состоянию на 12:00 2 апреля от Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, враг ставит задачу окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Враг также будет пытаться удержать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах государственной границы Украины с Беларусью и РФ, чтобы сковывать действия наших войск.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. Оккупанты минируют оставленные позиции, пути выдвижения, объекты транспортной инфраструктуры и нетранспортабельную технику.

На Северском направлении враг оставляет отдельные подразделения для блокирования Чернигова. Основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для вывода в РФ.

С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава второй общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к движению в сторону границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и пытается наступать на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено до 75 батальонных тактических групп, на восстановлении боеспособности находятся до 34 БТГр, полностью уничтожены 16 БТГр (информация уточняется).