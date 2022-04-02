Оперативная информация по состоянию на 12:00 2 апреля от Генерального штаба ВСУ.
По имеющейся информации, враг ставит задачу окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Враг также будет пытаться удержать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах государственной границы Украины с Беларусью и РФ, чтобы сковывать действия наших войск.
На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. Оккупанты минируют оставленные позиции, пути выдвижения, объекты транспортной инфраструктуры и нетранспортабельную технику.
На Северском направлении враг оставляет отдельные подразделения для блокирования Чернигова. Основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для вывода в РФ.
С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава второй общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к движению в сторону границы.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и пытается наступать на Изюмском направлении.
На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.
В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.
В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено до 75 батальонных тактических групп, на восстановлении боеспособности находятся до 34 БТГр, полностью уничтожены 16 БТГр (информация уточняется).