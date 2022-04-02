ВОЙНА В Украине Зеленский провел переговоры с президентом Латвии

2022-04-02 20:30

 

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Латвии Эгилсом Левитсом обсудили военные преступления РФ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

В ходе переговоров политики обсудили военные преступления РФ в Украине.

"Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Доложил о ходе противодействия российской агрессии, ее военных преступлениях. Согласен: все виновные должны быть наказаны! Благодарен за огромную поддержку латвийского народа. Ценим каждого надежного друга и союзника в борьбе против российской агрессии", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент отозвал послов из ряда стран.

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