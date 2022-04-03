ВОЙНА В Украине Астролог назвала сроки, когда закончится война в Украине 2022

2022-04-03 13:30

 

Конец апреля, по прогнозу астролога, обещает выход на дипломатию, многочисленные переговоры и компромиссы.

Астрологи пытаются спрогнозировать, когда завершится война в Украине. Один из астроэкспертов, пожелавший остаться анонимным, говорит, что дата 24 апреля сулит серьезные перемены.

Как передает "Главред" прогноз астролога, конец апреля обещает выход на дипломатию, многочисленные переговоры и компромиссы.

"Впрочем, затмение 30 апреля выглядит очень хорошо и обещает согласование свободы коллективной и индивидуальной. То есть снова поиск разумных и неожиданных решений, договор и подчинение воли большинства", - говорит эксперт.

В начале июня, по прогнозу астролога, уже можно ожидать излома военной ситуации и подхода к завершению масштабных действий.

"Последствия действий, предпринятых 24.02.2022, будут разгребаться и окончательно завершатся в августе - в начале сентября", - заключает эксперт.

Напомним, известная астролог Ольга Медвецкая прогнозирует переломный момент в Украине уже в апреле. Речь идет о дате 12 апреля.

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