ВОЙНА В Украине Оккупанты устроили ракетную атаку на Одессу: в некоторых районах начались пожары

2022-04-03 08:30

 

Российские оккупанты под утро 3 апреля устроили атаку на Одессу. Жителей города призвали не покидать бомбоубежища.

Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. На Telegram-канале мэрии города уточняется, что было выпущено несколько ракет.

"Х*й вражины вам, а не Одессу. Будьте вежливы, одесситы, побудьте в укрытии. Мы выстоим. Врагам – ад", – написал Братчук.

По данным мэрии, часть ракет была сбита средствами противовоздушной обороны. В некоторых районах зафиксированы пожары.

В оперативном командовании "Юг" добавили, что целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах города видно задымление, на месте работают все необходимые службы. Пострадавших и погибших нет.

 

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