ВОЙНА В Украине Россия по-прежнему может высадить морской десант – британская разведка

2022-04-03 17:30

 

Свежий отчет британской разведки касается положения дел в Черном и Азовском морях.

Российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях, препятствуя поставкам в Украину морским путем.

Россия по-прежнему может высадить морской десант, но операция будет сопряжена с большим риском из-за подготовки украинских военных.

Мины в Черном море – серьезная опасность для морской деятельности. И хотя их происхождение точно не установлено, они там почти наверняка из-за активности российского морского флота и вторжения в Украину.

Ранее британская разведка сообщила, что неспособность РФ уничтожить ПВО ВСУ лишила ее возможности наступать.

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