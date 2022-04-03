ВОЙНА В Украине ВСУ взяли под контроль участок границы с Беларусью

2022-04-03 22:30

Украинские военные взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с Беларусью.

Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Беларусью. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Продолжаем дальше выполнять боевые задания", - подчеркнули в командовании ДШВ.

Ранее Генштаб обновил данные о потерях российской армии. С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 18 тысяч военных и 650 танков.