ВОЙНА В Украине В военной администрации рассказали о ситуации в Киевской области

2022-04-04 23:30

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области проводят зачистку, разминирование, доставляют гуманитарную помощь. О ситуации в громадах на 4 апреля рассказали в Киевской областной военной администрации, передают "Комментарии".

Только за сутки на территории Киевской области обнаружили 4886 взрывоопасных предметов. В регионе начала работу специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры. Восстанавливать объекты критической инфраструктуры коммунальщики начнут по окончании зачистки и разминирования. Во всех громадах ситуация контролируемая. На территории Бориспольского, Белоцерковского, Обуховского и Фастовского районов наладили дистанционный образовательный процесс.

В этих районах идет работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Аграрные предприятия проводят весенне-полевые работы. В Бучанском районе пытаются восстановить связь, газо- и электроснабжение, принимают гуманитарную помощь. В Броварском районе провели оценку повреждения магистрального газопровода "Дашава – Киев – Брянск", проходящего по поселку Залесье. После ремонтных работ возобновят газоснабжение. Ситуация в Вышгородском районе остается напряженной, но контролируемой.

Продолжается укрепление обороноспособности. Власти пытаются нормализовать ситуацию в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах, где зафиксирована гуманитарная катастрофа. Потребность в продуктах, лекарствах и горючем есть и в городе Славутич. Напомним, в Броварском районе Киевской области в Великодымерскую громаду, освобожденную недавно от российских оккупантов, доставили значительный гуманитарный груз.