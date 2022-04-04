ВОЙНА В Украине В военной администрации рассказали о ситуации в Киевской области

2022-04-04 23:30

 

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области проводят зачистку, разминирование, доставляют гуманитарную помощь. О ситуации в громадах на 4 апреля рассказали в Киевской областной военной администрации, передают "Комментарии".

Только за сутки на территории Киевской области обнаружили 4886 взрывоопасных предметов. В регионе начала работу специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры. Восстанавливать объекты критической инфраструктуры коммунальщики начнут по окончании зачистки и разминирования. Во всех громадах ситуация контролируемая. На территории Бориспольского, Белоцерковского, Обуховского и Фастовского районов наладили дистанционный образовательный процесс.

В этих районах идет работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Аграрные предприятия проводят весенне-полевые работы. В Бучанском районе пытаются восстановить связь, газо- и электроснабжение, принимают гуманитарную помощь. В Броварском районе провели оценку повреждения магистрального газопровода "Дашава – Киев – Брянск", проходящего по поселку Залесье. После ремонтных работ возобновят газоснабжение. Ситуация в Вышгородском районе остается напряженной, но контролируемой.

Продолжается укрепление обороноспособности. Власти пытаются нормализовать ситуацию в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах, где зафиксирована гуманитарная катастрофа. Потребность в продуктах, лекарствах и горючем есть и в городе Славутич. Напомним, в Броварском районе Киевской области в Великодымерскую громаду, освобожденную недавно от российских оккупантов, доставили значительный гуманитарный груз.

subscriber subscriber

Еще по теме

Самолет, танки и ракеты: в ВСУ рассказали о потерях техники оккупантами за сутки

2022-03-27 08:00

В Киеве и области отменили усиленный комендантский час

2022-03-26 15:00

видео Фронт замер. У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации,- Арестович

2022-03-20 16:30

видео Зеленский рассказал об освобождении Киевской области от оккупантов

2022-03-19 07:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В военной администрации рассказали о ситуации в Киевской области

2022-04-04 23:30

Макрон требует новых санкций против России за Бучанскую резню

2022-04-04 22:30

Под Изюмом силами ПВО Украины сбит российский Су-35С, летчик взят в плен

2022-04-04 22:30

Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых

2022-04-04 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В военной администрации рассказали о ситуации в Киевской области 2022-04-04 23:30
Макрон требует новых санкций против России за Бучанскую резню 2022-04-04 22:30
Под Изюмом силами ПВО Украины сбит российский Су-35С, летчик взят в плен 2022-04-04 22:30
Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых 2022-04-04 21:30