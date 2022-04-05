Мир Русские налаживают каналы контрабанды через Грузию - спецслужбы получили приказ не вмешиваться

2022-04-05 11:33

Русские налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии (в которой утроили войну в 2008 году) с согласия политического руководства страны.

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ГУР Минобороны сообщают, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Кроме того, по данным разведки, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточная Азия. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.