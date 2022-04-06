ВОЙНА В Украине Война в Украине может перейти в затяжную фазу, - советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

2022-04-06 08:26

россия пересматривает свои военные цели и готовится к новой фазе войны, которая может длиться несколько месяцев и дольше. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.



По его словам, рф перегруппировывает свои силы, чтобы сосредоточить наступательные операции на Донбассе и некоторых частях юга Украины.



"Все указывает на то, что россия будет стремиться окружить и сокрушить украинские силы на востоке Украины... Российские силы уже на пути к отступлению из Киева в Беларусь, поскольку Россия, вероятно, готовится развернуть десятки дополнительных батальонных тактических групп, состоящих из десятков тысяч солдат, на линии фронта на востоке Украины", - отметил советник.



В США прогнозируют, что рф сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи. Кроме того, ожидается, что москва может "расширить свои силовые проекты" за пределы Луганской и Донецкой областей.



"На юге мы также ожидаем, что российские вооруженные силы сделают все возможное, чтобы попытаться удержать город Херсон, обеспечить контроль над водным потоком в Крым и попытаются заблокировать Николаев, чтобы украинские силы не смогли снова взять Херсон. На севере россия, скорее всего, продолжит оказывать давление на Харьков", - указал Салливан.



Он добавил, что во время возобновленного российского наземного наступления на востоке, скорее всего, продолжатся воздушные и ракетные удары по остальной части Украины.



"Цель россии, в конце концов, состоит в том, чтобы максимально ослабить Украину... Следующий этап этого конфликта вполне может оказаться затяжным. Мы не должны питать иллюзий относительно того, что россия скорректирует свою тактику, которая включала и, вероятно, будет включать бессмысленные и наглые нападения на гражданские объекты", - подчеркнул советник американского лидера.