ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-05-15 14:37

На фронте за минувшие сутки произошло 168 боевых столкновений, из них почти половина - на Покровском направлении. Об этом 15 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, одну радиолокационную систему и девять других важных объектов российской армии.

По данным Генштаба, россияне вчера нанесли по украинским позициям и населенным пунктам один ракетный и 68 авиационных ударов, применили, в частности, 108 управляемых авиабомб.

Также захватчики задействовали для поражения 3327 дронов-камикадзе, совершили 5298 обстрелов, из которых 151 - из реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары зафиксированы, в частности, в районах Речков и Белополья Сумской области, Подлимана и Купянска Харьковской области, Ялты, Константиновки, Покровска, Зверового, Запорожья, Новоукраинки и Новополя Донецкой области, Дачного Днепропетровской области, Гуляйполя, Высокого, Степногорска и Каменского Запорожской области.

На Харьковском направлении войска РФ трижды проводили наступательные действия вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки враг совершил одну атаку. Силы обороны Украины отбили его штурмовые действия неподалеку от Глушковки.

На Лиманском направлении российская армия атаковала 24 раза. Пыталась продвинуться вперед вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодязей, Ямполивки и Ридкодуба, а также в сторону Григорьевки.

На Северском направлении захватчики пять раз атаковали украинские позиции в районах Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксированы восемь боевых столкновений вблизи Часового Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали неподалеку от Торецка, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении защитники Украины остановили 74 штурмовые и наступательные действия врага в районах Старой Николаевки, Елизаветовки, Миролюбовки, Промня, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Котляровки и Андреевки.

На Новопавловском направлении российские войска 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Богатыря, Новополя, Бурлацкого и Вольного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районе Степового.

На Приднепровском направлении оборонцы остановили одну попытку российских войск продвинуться вперед.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло девять боевых столкновений. Войска РФ нанесли там удары шестью управляемыми авиабомбами, совершили 210 артиллерийских обстрелов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не выявлены.