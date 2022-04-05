ВОЙНА В Украине В Конгрессе просят дать Киеву больше оружия

2022-04-05 16:30

Речь идет как о Stinger и Javelin, так и об истребителях, которые ранее не поставлялись в Украину, а также перечне другого вооружения.

Группа конгрессменов США, состоящая из представителей как Демократической, так и Республиканской партий, обратилась в понедельник, 5 апреля, к президенту США Джо Байдену с призывом увеличить военную помощь Украине. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте одного из конгрессменов.

Среди подписавшихся, в частности, члены комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам. Всего документ подписали 44 конгрессмена.

Инициаторами обращения стали демократы Энди Ким, Джейсон Кроу, а также республиканец Питер Мэйджер.

В письме изложены конкретные нужды украинских вооруженных сил и подразделений территориальной обороны.

В частности, Украина просит предоставить ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители, противокорабельное вооружение, зенитные комплексы Stinger, противотанковые Javelin, беспилотники с большой дальностью полета, радары.

Конгрессмены прокомментировали обращение изданию Insider New Jersey.

"У нас есть возможность сильно повлиять на ситуацию, помогая украинскому народу защититься от вторжения Путина. Украинское руководство просит мир помочь, и мы чувствуем, что Соединенные Штаты должны действовать. Мы призываем президента Байдена прислушаться к украинскому руководству и оказать поддержку, о которой оно и украинский народ просят мир", - отметил конгрессмен Ким.

Кроу, в свою очередь, отметил, что "борьба Украины за свободу и демократию – это та борьба, которую она должна выиграть".

"Украинцы смогут победить, но им понадобится больше поддержки в ближайшие месяцы. Вот почему я призываю своих коллег просить об усилении военной поддержки наших украинских братьев и сестер. Это переломный момент в битве за демократию, и мы должны победить", - добавил конгрессмен.

По словам конгрессмена Мейджера, США готовы помочь украинским военным сохранять мощь в воздухе, на суше и на море.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от США грузы с оружием.

Ранее сообщалось, что ВСУ установили рекорд по эффективности Javelin: на 112 выстрелов – 100 точных попаданий в цель.