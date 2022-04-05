ВОЙНА В Украине Переговоры с Кремлем: Зеленский рассказал о самых сложных вопросах

2022-04-05 17:30

По словам президента Украины, вопрос Донбасса – один из самых сложных в переговорах со страной-агрессором, поскольку видение ситуации Москвой существенно отличается от позиции Киева.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 5 апреля, информирует телеканал "Рада".

Он подчеркнул, что ему сейчас сложно вести переговоры с Россией, но, несмотря на кардинально разные позиции, договариваться как-то нужно и у него просто нет другого выбора. Кроме того, по мнению президента, даже после всех зверств оккупантов в Буче продолжать переговоры с РФ нужно.

"Проще сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", - заявил глава государства.

Он также добавил, что Украина будет искать возможных военных преступников, с ними будут разбираться прокуроры других стран.