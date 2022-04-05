ВОЙНА В Украине На Запорожье украинские защитники уничтожили десятки оккупантов и вражескую технику

2022-04-05 21:30

За последние сутки Силы обороны Запорожской области ликвидировали 24 российских оккупанта, еще не менее пяти – ранили. Украинские воины уничтожили и вражескую технику.

Также был ликвидирован склад боеприпасов путинской армии на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"По состоянию на вечер 4 апреля 2022 и утро 5 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих РФ ранили", – отметили в руководстве области.

Одна из вражеских боевых бронемашин была захвачена украинскими воинами, и теперь будет защищать наше государство.

На этом потери врага не закончились: бойцы Сил обороны ликвидировали станцию спутниковой связи путинской армии и вражеский склад боеприпасов, который оккупанты разместили неподалеку от села Старомлиновка.