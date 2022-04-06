ВОЙНА В Украине ЕС собирается ввести запрет на импорт угля из России и транспортную блокаду – СМИ

2022-04-06 00:30

Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче.

Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России, а также запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.

Об этом сообщает Reuters.

Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставших очевидными после освобождения города.

Издание приводит подробности о том, какие санкции против России обсуждаются сейчас в ЕС: