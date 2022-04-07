ВОЙНА В Украине Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного

2022-04-07 00:00

Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию российских войск. Намного страшнее ситуация в поселке Бородянка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Буча – это не самое страшное. Бородянка! В Бородянке все, кто успел побывать, говорят, что ситуация намного, намного хуже. По количеству погибших", – сказал Арестович.

Как отметил советник главы Офиса Зеленского, он еще не успел побывать в Бородянке, но его друзья, профессиональные военные, которые сейчас находятся в поселке, пребывают в состоянии шока от увиденного.

"Мои друзья, профессиональные военные, которых не напугаешь и не удивишь ничем, говорят, что ситуация намного хуже, чем в Буче. У них даже голоса не хватает говорить по телефону после увиденного", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в ближайшее время журналисты и общественность сможет узнать подробности ужасных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Бородянке.