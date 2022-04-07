ВОЙНА В Украине Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного

2022-04-07 00:00

 

Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию российских войск. Намного страшнее ситуация в поселке Бородянка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Буча – это не самое страшное. Бородянка! В Бородянке все, кто успел побывать, говорят, что ситуация намного, намного хуже. По количеству погибших", – сказал Арестович.

Как отметил советник главы Офиса Зеленского, он еще не успел побывать в Бородянке, но его друзья, профессиональные военные, которые сейчас находятся в поселке, пребывают в состоянии шока от увиденного.

"Мои друзья, профессиональные военные, которых не напугаешь и не удивишь ничем, говорят, что ситуация намного хуже, чем в Буче. У них даже голоса не хватает говорить по телефону после увиденного", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в ближайшее время журналисты и общественность сможет узнать подробности ужасных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Бородянке.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский: нужно оборвать поток денег, которые РФ получает за нефть и тратит на ракеты

2022-04-06 17:30

Стало известно о трех этапах массовых убийств жителей Киевской области

2022-04-05 22:30

видео Алексей Арестович заявил, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель

2022-04-05 09:32

Под Изюмом силами ПВО Украины сбит российский Су-35С, летчик взят в плен

2022-04-04 22:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного

2022-04-07 00:00

Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк

2022-04-06 23:30

Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение

2022-04-06 22:30

В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине

2022-04-06 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного 2022-04-07 00:00
Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк 2022-04-06 23:30
Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение 2022-04-06 22:30
В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине 2022-04-06 21:30