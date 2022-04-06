ВОЙНА В Украине В Мариуполе под завалами есть живые люди, для их спасения нужна специальная техника – Азов

2022-04-06 20:00

У них нет ни еды, ни воды, ни света, ни мобильной связи. Чтобы их спасти нужна специальная техника, которая сможет разобрать завалы и помощь специалистов.

В Мариуполе под завалами уничтоженных российскими оккупантами зданий остаются живые люди, для их спасения нужна специальная техника.

Об этом в эфире информационного марафона, во время включения по телефону сообщил, Святослав Пономарь заместитель командира отдельного отряда специального назначения "АЗОВ" Нацгвардии Украины.

"Я прошу все мировое сообщество и украинских политиков обратить внимание на то, что кроме всего бедствия, в Мариуполе все еще остаются живые люди под завалами. Только у них нет ни еды, ни воды, ни света, ни мобильной связи. Им нужна специальная техника, которая сможет разобрать завалы. Нужна помощь, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти. В Мариуполе геноцид и гуманитарная катастрофа" - акцентировал Пономарь.

Кроме того, он сообщил, что за последние дни давление на Мариуполь становится еще мощнее.

"Кроме авиации, танков, корабельной и сухопутной артиллерии , добавились фосфорные бомбы. Что еще русские придумают, я даже не знаю. Но по состоянию за вчера и сегодня мы уничтожили их состав БК, много вражеской пехоты, а также подбили два танка" - отметил заместитель командира .

На вопрос относительно информации об использовании россиянами мобильных крематориев, чтобы скрыть число погибших и гражданского населения в Мариуполе, Святослав Паламар ответил утвердительно "Эта информация попала к нам еще вчера с различных источников, на камеру пока все снять и показать не можем, но при первой возможности мы это сделаем. Чтобы показать всему миру что делают русские, как заметают следы".

Напомним, на днях российские СМИ сообщали о гибели Святослава Пономаря, заместитель командира отдельного отряда специального назначения "АЗОВ", но он жив и продолжает защищать страну.