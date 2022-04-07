ВОЙНА В Украине Киев остается под угрозой ракетных ударов оккупантов, - Минобороны

2022-04-07 19:30

В Министерстве обороны сообщили, что вероятность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры киевского региона сохраняется.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Планы врага по захвату всей территории Украины сорваны. Однако, вероятность нанесения ракетных ударов сохраняется. Враг бьет ракетами по объектам критической инфраструктуры страны. Мы не можем отбрасывать такую вероятность и враг может продолжить наносить удары по объектах критической инфраструктуры, в том числе и в столичном регионе ", - сообщил спикер оборонного ведомства.

Как сообщали Українські Новини, в Минобороны не прогнозируют возвращение российских военных в Киевскую и Черниговскую области в ближайшей перспективе.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал выехавших из столицы жителей повременить с возвращением.

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности, и авиаудары продолжаются.