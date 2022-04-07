ВОЙНА В Украине Заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть значительно быстрее: что известно

2022-04-07 19:00

 

Президент Европарламента Роберта Метсола считает, что Украина может стать членом Евросоюза быстрее, чем это происходило в других случаях. Основным условием является оперативное предоставление ответов на вопросник Европейской комиссии.

Об этом она заявила интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня. Ольга мне сказала (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – ред.), что им нужно четыре дня”, – сказала Метсола.

Она отметила, что после этого мяч окажется на стороне Европарламента.

“Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более сужеными, чем в других ситуациях”, – выразила свое мнение глава Европарламента.

Ранее президент Европарламента Роберта Метсола дала украинцам три важных обещания: ужесточение санкций для России, поддержку на пути в Евросоюз и помощь в восстановлении страны.

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