ВОЙНА В Украине Первый за столетие внешний дефолт России почти неизбежен – Bloomberg

2022-04-10 19:00

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным – в частности, Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом пишет Bloomberg.

"Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пишет агентство.

"Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора - российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной из самыми большими санкциями за считанные дни", - добавляет издание.

Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго уходить от дефолта.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

"Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами", - добавляет Bloomberg.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон.

Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствования даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", – резюмировал Эш.