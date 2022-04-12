ВОЙНА В Украине В Украине могут полностью запретить российскую музыку: в Раде зарегистрировали законопроект

2022-04-12 20:00

В Украине народные депутаты предложили запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагается ввести на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.

Соответствующий законопроект №7273 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

В Украине предлагаю запретить слушать российскую музыку:

по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Более того, в документе предлагается увеличить с 35% до 50% квотирование украинской музыки в эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов.

Напомним, что рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады.