Мир В России фактически остановился завод по производству зенитно-ракетных систем - разведка

2022-04-17 20:30

 

Сотрудников завода отправляют в отпуск или предлагают подписать контракт для участия в войне с Украиной.

В России фактически остановился "Ульяновский механический завод" по производству зенитно-ракетных систем из-за нехватки иностранных комплектующих, которые не поступают на производство из-за западных санкций.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в социальной сети Facebook.

"Производственные мощности" Ульяновского механического завода "(АО" УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - говорится в сообщении.

В частности, причины критического состояния производства – использование большого количества иностранных комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения.

"До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено", - сказано в сообщении.

При этом, со слов сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего русского".

"Сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

"Рекомендованная должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50 тыс. рублей в месяц", - сказано в сообщении.

 

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