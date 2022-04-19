ВОЙНА В Украине "Своих не бросаем": появилось видео, на котором российский танк переехал своего же солдата

2022-04-19 19:30

Неизвестно, случайно или целенаправленно танк направили на оккупанта.

Российские оккупанты в очередной раз развенчали миф о том, что "своих не бросают". На этот раз с воздуха удалось зафиксировать, как танк оккупантов переехал своего же солдата.

Видео опубликовал Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах видно, что танк РФ потоптался по оккупанту, что лежал на земле. Тело захватчика, вероятно, попало под гусеницу. На этом видео обрывается.

"Орк на танке переехал своего же. Премию ему", - сказано в сообщении.