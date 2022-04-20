ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами денежной помощи

2022-04-20 21:30

 

Аферисты производят рассылку SMS-сообщений, где гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег.

Мошенники придумали схему с выплатами денежной помощи во время военного положения. Об этом сообщает Киберполиция.

Отмечается, что аферисты производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег.

"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали о распространенных видах мошенничества во время войны.

Также сообщалось, что МВД предупредило о схемах присвоения пожертвований граждан.

subscriber subscriber

Еще по теме

Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения

2022-04-18 19:00

Арестович пояснил, почему власти не предупредили о готовящейся войне

2022-04-07 20:30

Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

2022-04-06 20:30

Российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное имущество украинцев

2022-04-02 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами денежной помощи

2022-04-20 21:30

Нидерланды дадут Украине тяжелое вооружение: что именно могут получить ВСУ

2022-04-20 21:00

Недовольство растет: российские оккупанты готовы бунтовать против своих командиров

2022-04-20 20:30

фото Путин хочет победу любой ценой: актуальная карта боев в Украине

2022-04-20 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами денежной помощи 2022-04-20 21:30
Нидерланды дадут Украине тяжелое вооружение: что именно могут получить ВСУ 2022-04-20 21:00
Недовольство растет: российские оккупанты готовы бунтовать против своих командиров 2022-04-20 20:30
фото Путин хочет победу любой ценой: актуальная карта боев в Украине 2022-04-20 20:00