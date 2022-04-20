ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами денежной помощи

2022-04-20 21:30

Аферисты производят рассылку SMS-сообщений, где гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег.

Мошенники придумали схему с выплатами денежной помощи во время военного положения. Об этом сообщает Киберполиция.

Отмечается, что аферисты производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег.

"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали о распространенных видах мошенничества во время войны.

Также сообщалось, что МВД предупредило о схемах присвоения пожертвований граждан.