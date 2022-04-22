Индия досрочно разорвала крупное соглашение по закупке российских вертолетов, которое было заключено около 10 лет назад, сообщает India Today.
Согласно ему, Индия должна была получить 80 единиц Ми-17В5, но на 32-й переданной машине официальный Дели расторг договор.
Решение объясняют якобы желанием приобрести вертолеты собственного производства, хотя более чем очевидно, что на самом деле причина в военном вторжении россии в Украину.
А такие "сюрпризы" вертолеты русских фашистов ежедневно получают в Украине.