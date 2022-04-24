ВОЙНА В Украине В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды

2022-04-24 12:30

После Пасхи, которую празднуют 24 апреля, в Украину придет незначительное потепление, а сезон дождей наконец-то закончится.

О прогнозе погоды на ближайшие дни сообщил Укргидрометцентр.

Воскресенье, 24 апреля

На Пасху дожди ожидаются только в западных и восточных областях Украины. В то же время, время будет высокая температура воздуха: от +16 до +20 градусов днем.

В центре, на севере и юге украинцы смогут насладиться солнечной и теплой погодой. В среднем дневная температура составит от +15 до +19 градусов. Прохладнее только в Сумской области, где столбик термометра не поднимется выше +16 градусов.

Понедельник, 25 апреля

В начале последней апрельской недели погода будет поражать своим разнообразием: на западе и северо-западе будут лить дожди и греметь грозы, зато вся остальная территория Украины сможет погреться на солнце, которое будет постоянно выглядывать из-за облаков.

На западе Украины будет преобладать дождевая и грозовая погода со средней ночной температурой от +8 до +10, а дневной от +17 до +21 градуса тепла.

На юге, востоке, севере и центре будет солнечно с переменной облачностью. Ночью температурный режим будет на уровне от +6 до +9, а днем воздух прогреется до +19+22 градусов тепла. Удивит только Одесская область, где дневная температура не превысит отметки +14 градусов

Вторник, 26 апреля

В этот день погода станет более равномерной по всей территории Украины. В то же время, жители северных и некоторых центральных областей будут вынуждены наблюдать за ливнями и грозами.

На западе Украины ожидается переменная облачность, однако солнце будет часто появляться на небе. В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях будет относительно прохладно: ночная температура от +6 до +8, а дневная от +12 до +16 градусов. В других западных областях на 2 градуса выше днем и ночью.

На востоке и юге будет ярко сиять солнце. Ночью температура будет в среднем на уровне +9 градусов, а днем столбик термометра будет показываться от +20 до +24 градусов тепла. Исключением будет Одесская область, где днем температура не будет выше +16 градусов.

Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Черкасская области смочит дождь, а также ожидаются грозы. Ночью температура от +9 до +12 градусов, а днем от +16 до +20. Местами +22 градуса по Цельсию.

Среда, 27 апреля

На большинстве территорий Украины установится солнечная погода с переменной облачностью.

На западе Украины будет дождливая погода. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями. Средняя ночная температура +5+8, а дневная от +11 до +13 градусов.

На севере Украины пройдет дождь в Житомирской и Черниговской областях, а в Киевской и Сумской областях переменная облачность. Ночная температура от +6 до +8, дневная от +12 до +15 градусов.

В центральных регионах солнечно. Средняя ночная температура будет в пределах +7+10, а дневная от +13 до +18 градусов тепла.

На юге и востоке Украины сухо и солнечно. Температура будет колебаться в пределах +8+11 ночью, а днем от +17 до +21 градусов по Цельсию.

Четверг, 28 апреля

Солнечная погода с переменной облачностью будет преобладать почти на всей территории Украины. Кратковременные дожди ожидаются только в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

На западе относительно прохладно, потому что ночная температура будет от +4 до +7 градусов, а дневная не превысит отметки +13 градусов.

Центральные и северные регионы будут наслаждаться солнцем. Ночная температура +6+9, а дневная +12+15 градусов.

На юге и востоке тоже будет солнечная погода. Ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +11 градусов, а днем покажет +17+19 градусов Цельсия.