ВОЙНА В Украине Байден предложил кандидатуру посла США в Украине

2022-04-25 17:30

 

Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру дипломата Бриджит Бринк на роль нового посла в Украине. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявляет о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.

На сегодня Бринк является чрезвычайным и полномочным послом США в Словакии, занимает этот пост с 2019 года. До этого в течение нескольких лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год занимала должность замглавы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.

Дипломатическую карьеру начала в 1996 году.

Напомним, о том, что послом в Украине может стать Бринк сообщалось еще в декабре. А в начале февраля Украина начала согласование назначения посла США.

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