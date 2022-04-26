Мир " Кровавую бойню в Украине нам не простят даже за сотню лет!" - Лия Ахеджакова осудила войну путина

2022-04-26 10:25

Актриса Лия Ахеджакова с начала войны россии в Украине поддерживает нашу страну. В Instagram артистка опубликовала очередной пост, в котором осудила полномасштабное вторжение рф, и призвала путлера немедленно вывести войска из Украины.

"Прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент россии владимир путин объявил о проведении так называемой спецоперации на территории независимой, суверенной, демократической Украины. С тех пор и за все это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом - отношения между двумя странами", - написала Ахеджакова.

Также она добавила, что отношения между двумя народами никогда не будут прежними.

"А если и будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно не при нашей жизни. Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали россии", - отметила актриса.

По ее словам, самое страшное, что "россияне закрывают на это глаза, продолжая устраивать "дискотеки" в своих розовых очках и думая, что их «великий» лидер святой, списывая зверства в Буче на каких-то мнимых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же являются те, кто пришёл на чужую землю от имени российской армии и российского народа убивать".