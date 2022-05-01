ВОЙНА В Украине Зеленский подписал закон о ежегодной индексации пенсий: что изменится

2022-05-01 19:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства".

Как сообщает "Пенсионный курьер", согласно документу индексация пенсий буде ежегодно проводится 1 марта всем пенсионером без исключения, хотя ранее из этого правила были исключения.

Кроме того, согласно закону люди, которые имеют полный стаж и договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, могут выйти на пенсию досрочно - за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Также досрочно выйти на пенсию смогут и родители детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

subscriber subscriber

Еще по теме

Война может закончиться через две-четыре недели: генерал назвал условия

2022-04-30 21:30

видео Украинская военная техника будет ремонтироваться на предприятиях Болгарии

2022-04-29 17:32

ВСУ имеют "законное право" бить по целям на россии - британский министр

2022-04-26 20:30

видео Зеленский ответил, в каком случае Путин может применить ядерное оружие

2022-04-24 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Курской области повредили ж/д-мост, по которому перебрасывали войска в Украину

2022-05-01 21:30

российские военные отключают мобильную связь и интернет на оккупированных территориях

2022-05-01 21:00

Украинцам разъяснили, как жителям оккупированных территорий получить пенсии

2022-05-01 20:30

рф планировала сбить пассажирский самолет и обвинить Украину - СБУ

2022-05-01 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Курской области повредили ж/д-мост, по которому перебрасывали войска в Украину 2022-05-01 21:30
российские военные отключают мобильную связь и интернет на оккупированных территориях 2022-05-01 21:00
Украинцам разъяснили, как жителям оккупированных территорий получить пенсии 2022-05-01 20:30
рф планировала сбить пассажирский самолет и обвинить Украину - СБУ 2022-05-01 20:00