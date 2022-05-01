ВОЙНА В Украине Зеленский подписал закон о ежегодной индексации пенсий: что изменится

2022-05-01 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства".

Как сообщает "Пенсионный курьер", согласно документу индексация пенсий буде ежегодно проводится 1 марта всем пенсионером без исключения, хотя ранее из этого правила были исключения.

Кроме того, согласно закону люди, которые имеют полный стаж и договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, могут выйти на пенсию досрочно - за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Также досрочно выйти на пенсию смогут и родители детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.