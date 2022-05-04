ВОЙНА В Украине Русские оккупанты грабят украинские хранилища зерна - увезли в Крым уже 400 тысяч тонн

2022-05-04 11:35

Российские оккупанты с начала войны похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тысяч тонн зерновых культур – треть от хранившихся на этих территориях запасов.

Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телеканала Эспрессо, это может лишить продовольствия украинцев в оккупированных регионах и создает для них угрозу голода.

"На ныне временно оккупированных территориях было около 1,3 млн тонн зерновых. Это не какие-то стратегические запасы, а то, что нужно для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питание для живущих там украинцев, а также посева яровых культур. И мы подтверждаем факты отбора зерна в каждой из оккупированных областей: Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, из каждого указанного региона российские оккупанты вывезли примерно по 100 тысяч тонн зерна.

"Такое поведение настораживает. А ведь аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем. В результате может возникнуть физическая нехватка продовольствия для питания украинцев на этих территориях, а это угроза голода", – подытожил замминистра.