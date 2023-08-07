Экономика Раскрыты маршруты, по которым оккупанты вывозят украденное украинское зерно

2023-08-07 14:31

Оккупанты вывозят через временно оккупированный Мариуполь и порты Крыма зерно, украденное на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма для вывоза награбленного зерна с временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья. Вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки.

Также рашисты используют Мариуполь. Там курсируют фуры с зерном, следующие в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону", - отмечается в сообщении ЦНС.