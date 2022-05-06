ВОЙНА В Украине видео Пентагон специально для ВСУ создал ударный беспилотник Phoenix Ghost

2022-05-06 20:34

ВВС США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost для удовлетворения потребностей Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

По данным Пентагона, новый пакет помощи США для Украины включает 121 систему Phoenix Ghost. БПЛА были в сжатые сроки разработаны ВВС в ответ на украинские потребности.

"Новый аппарат обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не точные", - сказал Кирби, добавив, что существуют различия в возможностях Phoenix Ghost.

Также важно, что новая система требует самой минимальной подготовки операторов.

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