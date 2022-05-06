ВВС США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost для удовлетворения потребностей Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN.
По данным Пентагона, новый пакет помощи США для Украины включает 121 систему Phoenix Ghost. БПЛА были в сжатые сроки разработаны ВВС в ответ на украинские потребности.
"Новый аппарат обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не точные", - сказал Кирби, добавив, что существуют различия в возможностях Phoenix Ghost.
Также важно, что новая система требует самой минимальной подготовки операторов.
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