Политика Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники

2020-08-03 11:10 366
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

США провели совместные учения Военно-морских и Воздушных сил в акватории Черного моря. 

Как сообщает командование 6-го флота ВМС США, участие в учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и были осуществлены для подготовки американских сил к совместной работе и взаимодействию во время выполнения надводных и воздушных операций", - пояснили в командовании.

Отработка совместных действий американских сил в Европе будет способствовать усилению готовности США действовать на море в Черноморском регионе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США TikTok признали угрозой нацбезопасности и вводят запрет

2020-08-03 09:40 318

Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США

2020-08-02 11:30 1023

Трамп пояснил, почему передумал переносить президентские выборы в США

2020-07-31 13:42 987

Трамп предложил перенести президентские выборы в США

2020-07-30 20:00 669

Еще новости в разделе "Политика"

Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники

2020-08-03 11:10 366

В США TikTok признали угрозой нацбезопасности и вводят запрет

2020-08-03 09:40 318

Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США

2020-08-02 11:30 1023

Кравчук готов пойти на уступки по Донбассу

2020-08-01 12:00 1134
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Политика

Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники 2020-08-03 11:10 366
В США TikTok признали угрозой нацбезопасности и вводят запрет 2020-08-03 09:40 318
Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США 2020-08-02 11:30 1023
Кравчук готов пойти на уступки по Донбассу 2020-08-01 12:00 1134

Лента

14:43 В Нидерландах прошла волна протестов против карантинных ограничений
фото 14:16 Стало известно требование угрожающего взорвать банк в бизнес-центре Леонардо
13:44 Захватчиком банка в центре Киева оказался гражданин Узбекистана
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 13:15 Захват заложников в киевском бизнес-центре Леонардо - террорист требует, чтобы его показали по ТВ
13:11 Дубинский начал грязную пиар-кампанию против Верещук и всей партии «Слуга народа»
12:41 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные
12:14 Новый этап карантина в Украине - что и как изменится в августе
11:42 В МВД пригрозили местным властям наказанием за отказ усилить карантин
11:10 Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники
10:38 В центре Киева облили бензином и подожгли автомобиль