Политика Пентагон испытал в Черном море новейшие образцы вооружения и техники

2020-08-03 11:10 366

США провели совместные учения Военно-морских и Воздушных сил в акватории Черного моря.

Как сообщает командование 6-го флота ВМС США, участие в учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и были осуществлены для подготовки американских сил к совместной работе и взаимодействию во время выполнения надводных и воздушных операций", - пояснили в командовании.

Отработка совместных действий американских сил в Европе будет способствовать усилению готовности США действовать на море в Черноморском регионе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире