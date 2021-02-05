Украина фото Памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской

2021-02-05 11:40

Во Львове в ночь на пятницу неизвестные вандалы облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере.

"В 2:20 ночи в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины", – говорится в сообщении городской полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

На инцидент уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. В своем в Facebook он написал, что через несколько часов памятник очистят от краски.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", – написал чиновник.

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