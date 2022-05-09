Мир "Его предупредили": Жданов объяснил, почему Путин убрал с парада самолет "судного дня"

2022-05-09 17:00

Воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. Под давлением Запада глава страны-агрессора Владимир Путин принял решение не демонстрировать "самолет судного дня" – командный борт Ил-80, предназначенный для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что воздушная часть парада отменена из-за ультиматумов со стороны Запада", – предположил он.

Как пояснил эксперт, такой ультиматум последовал после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", – уточнил Жданов.

Таким образом, отказавшись от демонстрации "самолета судного дня", Путин послал Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов.

"Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу", – сказал он. "Но убрали "самолет судного дня", а больше там и нечего показывать", – добавил эксперт.