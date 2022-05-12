Политика “Поліцейський відділок став опорним пунктом”: у Бурині на Сумщині розповіли про співпрацю місцевих правоохоронців з росіянами

2022-05-12 15:59

Поліцейські, що з перших днів окупації співпрацювали з загарбниками, тепер самі шукають докази “держзради” міського голови Віктора Ладухи.

Поліція містечка Бурині на Сумщині, а також окремі депутати місцевої міськради, ймовірно, співпрацювали з російськими окупантами. Про таке заявляє очевидець подій Андрій Савчук. Каже: він та інші буринці на власні очі бачили, як у перші дні повномасштабної війни військові автівки загарбників навідувалися до місцевого поліцейського відділку.

“26 лютого окупаційні війська на автомобілі під'їхали до приміщення буринської поліції, також туди під'їхали три депутати Буринської міської ради, – Рябоконь Євген, Міненко Сергій та Гусак Андрій. Їх зустрів заступник начальника поліції Дмитро Аніщенко. Він завів їх у приміщення райвідділку, туди також занесли якісь незрозумілі пакунки, у яких були пластикові ємності, схожі на каністри. Це бачило щонайменше троє свідків, один із них частково зафільмував зустріч. Так само і у наступні дні майже кожного дня після 26.02 окупаційні війська під'їжджали на своїх автівках і заходили до приміщення райвідділу”, – розповів Андрій Савчук.

Зазначимо, що Буринь була окупована вже у перший день російського вторгнення - 24 лютого. Одразу після звільнення міста на початку квітня міський голова Віктор Ладуха подав заяву до СБУ про можливу держзраду місцевих посадовців. До заяви приклав і диск із відеозаписами контактів росіян із буринськими поліцейськими. Мер Бурині перебував у місті протягом усього періоду окупації. Загарбники намагалися “налагодити стосунки” і з ним, проте отримали відмову.

“26 лютого у першій половині дня Віктору Борисовичу зателефонував заступник начальника Буринської поліції Дмитро Аніщенко, і повідомив про те, що до їхнього відділку навідались окупаційні війська і дали до п'ятої години вечора час для того, щоб адміністрація зустрілася з ними. Для чого – він не повідомив. Віктор Борисович у категоричній формі сказав, що ні з ким зустрічатися не буде, тим паче з окупаційними військами”, – зазначив пан Савчук.

Натомість, 28 квітня Служба безпеки України затримала за підозрою у колабораціонізмі самого Віктора Ладуху, його заступника Євгена Базиму та депутата Буринської міськради Олександра Гудименка. Мера заарештували, коли той поїхав до Києва давати свідчення за власною заявою. За версією прокуратури, Ладуха та його соратники надавали окупантам матеріальні ресурси. Для буринців, що були свідками окупації, такі звинувачення стали шоком.

“Євген Базима з перших днів уклав контракт і знаходився у територіальній обороні Конотопського району. Віктор Борисович з перших днів також займався займався питаннями щодо організації доставки гуманітарної допомоги у місто і виконував свої обов'язки так, як йому належить. Те, що закидають їм, – це повна нісенітниця і політичне замовлення. Тобто люди, які самі співпрацювали з окупаційними військами, тепер надають свідчення і збирають докази для сторони звинувачення”, – каже Андрій Савчук.

Зазначимо, що Віктор Ладуха очолює Буринську ОТГ з 2017-го року, у 2020-му році був переобраний. Він – учасник двох Революцій – Помаранчевої та Гідності, відомий волонтер – допомагав українському війську з початком російської агресії ще з 2014-го року, напряму – 58-ій бригаді ЗСУ імені Гетьмана Івана Виговського, яка була створена на Сумщині. Він є вірним Православної Церкви України, багатолітнім ктитором храму святих мучениць Віри, Надії та Любові та матері їх Софії ПЦУ.