ВІЙНА В Україні Лідери країн Північної та Балтійської вісімки підтвердили намір і надалі надавати Україні озброєння

2025-11-25 12:27

Лідери країн Північної та Балтійської вісімки (NB8) виступили із спільною заявою, в якій підтвердили непохитну підтримку України намір і надалі надавати Україні озброєння.

У заяві Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції наголошується, що росія досі не взяла на себе зобов’язань щодо припинення вогню або будь-яких кроків, які могли б привести до миру. Тим часом, як Україна постійно демонструє серйозність своїх намірів щодо досягнення миру.

"Від самого початку агресивної війни росії ми стояли на боці України і продовжуватимемо це робити. Наша рішучість ґрунтується на усвідомленні того, що йдеться не лише про безпеку України, а й про ширшу безпеку Європи", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що повну підтримку матимуть лише такі рішення, які "поважають суверенітет України і здатні забезпечити Україні та Європі більшу безпеку і стабільність".

"Ми продовжимо постачати зброю Україні та зміцнювати оборону Європи, щоб стримати подальшу агресію Росії. Поки Росія продовжує війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та інших економічних заходів", - йдеться в заяві.

Завершується документ зверненням до українського народу:

"Ваша незламність, рішучість і мужність від самого початку війни були по-справжньому вражаючими. Ми хочемо, щоб ви знали: ви не самі й можете розраховувати на нашу підтримку".

За словами міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Штенгард, скандинавські країни, з населенням менше 30 мільйонів людей, забезпечують третину військової підтримки, яку цього року надають країни НАТО.