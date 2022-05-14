Мир В Сербии заявили, что еще четыре страны отозвали признание Косово

2022-05-14 17:30

После заседания Совета национальной безопасности министр иностранных дел Сербии заявил, что передал президенту страны ноты четырех стран, отозвавших признание Косово и Метохии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTS.

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"Совет национальной безопасности уполномочил президента Уучича информировать широкую общественность о странах, о которых идет речь, когда он сочтет это необходимым", - сказал Никола Селакович после сессии СНБО.

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Заседание Совбеза Сербии состоялось после того, как Косово подало заявление на вступление в Совет Европы.

По словам Селаковича, этим жестом Сербия хочет дать шанс странам-членам Совета Европы не приступать к процедуре принятия Косово в эту организацию в июне.

Также Селакович отметил, что сербским спецслужбам стало известно, что, по крайней мере, две крупные страны работают над тем, чтобы оказать серьезную материально-техническую поддержку Приштине (столица частично признанной Республики Косово) в кампании за новые признания, а также остановить кампанию Сербии по отзыву признание.

Министр говорит, что правительство продолжит упорную борьбу и будет работать над признанием односторонне провозглашенной независимости Косово, и что в этой борьбе будут руководствоваться сербские государственные и национальные интересы.

Селакович отмечает, что Приштина четко продемонстрировала, что не намерена достичь какого-либо решения путем диалога, а в какой-то раз решится на односторонний подход.

"У нас впереди бурные и важные дни, Президент ожидает визита президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Было объявлено, что 23 июня состоится конференция по Западным Балканам, которую проведет Эмануэль Макрон. Все это, наша дипломатическая борьба за защиту наших государственных и национальных интересов», – подытожил Селакович.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что запрос Украины на вступление в ЕС будет рассмотрен уже в июне.