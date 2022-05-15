россия потеряла около трети войск, не сможет наступать 30 дней, - разведка Британии

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около трети от своей численности. Таким образом, она не сможет резко перейти к наступлению в течение 30 дней.
Об этом сообщает Twitter британской разведки.
"В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере трети наземных боевых сил, которые она собрала в феврале. Эти потери наверняка будут усугублены потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники наблюдения и разведки", - говорится в сообщении.
Разведка полагает, что России не хватает мостового оборудования на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. А беспилотники уязвимы для украинских ПВО.
"В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", - добавили в британской разведке.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы.