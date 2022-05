ВОЙНА В Украине рф отказалась от планов по окружению ВСУ от Донецка до Изюма в пользу "захвата" Луганщины – ISW

2022-05-16 20:30

Российские силы, вероятно, отказались от задачи завершить крупномасштабное окружение украинских войск от Донецка до Изюма в пользу завершения "захвата" Луганской области. Ныне у оккупантов закончились боеспособные резервисты.

Это вынуждает военное командование вражеской армии объединять солдат из самых разных элементов, включая наемников и ополченцев. Такие предположения высказывают эксперты Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что противник осознает свою неспособность захватить Донетчину. Вместе с тем чиновник считает, что у россиян есть возможность выйти к административным границам Луганщины.

"Его наблюдения в целом согласуются с нашим анализом. Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области", – предполагают аналитики ISW.

Там отмечают, что путинская армия продолжает скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга. Не исключено, что это "приведет к более мелкому окружению украинских войск", чем первоначально предполагалось. Но неудачные попытки оккупантов форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям.

Также эксперты подчеркивают, что захватчики сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

"У российских сил, вероятно, закончились боеспособные резервисты, что вынуждает их военное командование объединять солдат из самых разных элементов, включая частные военные компании и ополченцев, в якобы регулярные армейские части и морскую пехоту", – говорится в материале.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что около 2500 российских резервистов проходят подготовку в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях РФ для усиления наступательных операций. Аналитики утверждают, что этого количества вряд ли хватит для пополнения российских частей, которые потеряли до 20% личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец.

Главное управление разведки Украины заявило, что оккупанты проводят скрытую мобилизацию и создают новые подразделения с вновь мобилизованным персоналом, который, вероятно, не имеет достаточной подготовки для эффективной работы и обладает слабой мотивацией к боевым действиям. По этой же причине РФ также направила "новобранцев" из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса для продолжения наступления вокруг Харькова.

Сообщается, что российские частные военные компании формируют соединения с воздушно-десантными подразделениями из-за значительных потерь в живой силе.

"Денатурация элитных воздушно-десантных подразделений с помощью наемников шокирует, и это было бы самым явным признаком того, что Россия исчерпала имеющиеся у нее резервы боеспособной живой силы. Ее 810-я гвардейская бригада морской пехоты принимает личный состав из других частей Черноморского флота, в том числе членов экипажей кораблей ВМФ. Вновь сформированные или перегруппированные подразделения вряд ли будут эффективны в бою", – считают в ISW.

Там добавляют, что оккупанты, вероятно, укрепляют оккупированные населенные пункты на юге Украины. И это указывает на то, что они стремятся установить постоянный контроль в регионе. Украинские официальные лица уже подчеркивали, что российские войска начали рыть траншеи и строить бетонные ограждения в неустановленных районах Николаевской и Херсонской областей, недалеко от Мелитополя и на западе Запорожской области.