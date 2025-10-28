ВІЙНА В Україні В російських ракетах та БпЛА виявили ще 68 компонентів, виготовлених компаніями США, Китая, Японії

2025-10-28 16:46

В розділі Компоненти у зброї на порталі War&Sanctions опублікувало інформацію про 68 нових компонентів, виявлених у ракетах та БпЛА, застосованих росією проти України, повідомляє ГУР МОУ.

До цього оновлення, зокрема, увійшли компоненти крилатої ракети 9М727 Іскандер-К, аеробалістичної ракети Х-47М2 Кінжал, північнокорейської балістики KN-23/KN-24 та ударного БпЛА Гєрань-2 (Shahed-136).

Зазначається, що саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста.

На тлі новин “про успіхи локалізації” російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників.

Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять дона рф завдяки підтримці її стратегічних партнерів - Ірану та КНДР.

Як зазначили в ГУР, це підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу", - йдеться у повідомленні.