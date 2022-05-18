ВОЙНА В Украине Вступительная кампания 2022: все подробности для украинских абитуриентов

2022-05-18 16:30

Несмотря на войну в Украине, вступительная кампания в стране все-таки состоится, правда, с некоторыми изменениями.

О том, как стать студентом первого курса в 2022 году:

Вступление на бакалавриат

В 2022 году, согласно Порядку приема для получения высшего образования в 2022 году, ключевым для поступления будет Национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет проводиться в Украине и за рубежом несколькими сессиями с июля по август. Проходит тест онлайн, однако только в специально назначенных пунктах.

Согласно информации Минобразования, для поступления на бакалавриат на места за счет бюджета и на контракт для конъюнктурных специальностей будут учитываться результаты НМТ. Для специальностей "физическая культура и спорт", "аудиовизуальное искусство и производство", "дизайн" (по специализациям "графический дизайн", "дизайн одежды (обувь)", "дизайн среды", "промышленный дизайн"), "изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, хореография, музыкальное искусство, сценическое искусство, архитектура и градостроительство - результаты творческого конкурса, который решением заведения может проводиться в дистанционной форме.

Чтобы вступить на контракт неконъюнктурных специальностей достаточно будет подать только мотивационное письмо - произвольно изложенную информацию о личной заинтересованности поступающего в определенной образовательной программе или специальности, его ожидании, достижениях в обучении и других видах деятельности, собственных сильных и слабых сторонах и т.д.

Подтверждение участия в НМТ

Национальный мультипредметный тест, который будет состоять из трех блоков (украинский язык, математика, история Украины), будет длиться 120 минут (продолжительность увеличена на 30 минут). Всем зарегистрированным участникам в мае предстоит подтвердить свое участие в НМТ.

В конце мая заработает сервис для подтверждения участия в НМТ. Нужно будет зайти на свою информационную страницу, подтвердить участие в тестировании и указать, где находится личность — в каком городе Украины или в какой стране за рубежом. Минобразования проводит переговоры с рядом европейских стран, которые обеспечат место прохождения тестирования для украинских абитуриентов. Точный список стран тоже будет размещен на сайте.

Весовые коэффициенты

В этом году для поступления на конкретную специальность будут иметь значение весовые коэффициенты. Так, по каждому предмету участник получит от 100 до 200 баллов, каждый из которых будет иметь преимущество при поступлении на ту или иную специальность.

“На каждую специальность определен блок, имеющий наибольший вес. Например, для специальности "кибербезопасность" наибольшим будет весовой коэффициент по математике - 0,5, по украинскому языку - 0,3, а по истории - 0,2. Каждый участник, намереваясь поступать на конкретную специальность, сможет распределить усилия, работая над НМТ в соответствии со своими приоритетами. Если, например, для кого-то важен лучший результат по математике, можно начать тест именно с этого предмета, чтобы иметь больше времени для правильного выполнения задач”, — говорит заместитель директора Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко.

Результаты ВНО прошлых лет

Для поступления на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) кроме результатов НМТ, можно использовать результаты ЗНО 2019 - 2021 годов.

“Сертификат ВНО, составленный в три предыдущих года, можно подавать при поступлении при условии, что результат ВНО и результат соответствующего блока НМТ отличаются не более чем на 15 баллов. Что это значит? К примеру, человек в 2020-м сдал ВНО по математике на 190 баллов, в этом году он пишет НМТ и набирает за блок по математике 150 баллов — тогда результат ВНО он подавать не может. Если же набирает 180, то может подать ЗНО за 2020 год", – отмечает Татьяна Вакуленко.

Сроки вступительной кампании

- регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля;

- творческие конкурсы состоятся с 1 по 18 июля (бюджет + контракт), с 9 по 16 августа (только контракт);

- подать заявления можно будет с 29 июля по 8 августа (для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов) и с 8 по 23 августа (для лиц, поступающих по результатам НМТ, а также творческих конкурсов);

- обнародование рейтинговых списков на бюджет состоится не позднее 29 августа, а подтверждение желания учиться на бюджете — до 18 часов 2 сентября.

- окончательное зачисление на бюджетные места состоится 5 сентября, на контракт — не позднее 30 сентября.